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Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених військовими

Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, які є авторами цих технологій.

Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених військовими
Фото: Міноборони

Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, які розробляють у Силах оборони. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, держава зможе передавати такі розробки в серійне виробництво через платне ліцензування. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, які є авторами цих технологій.

Решту коштів спрямовуватимуть на розвиток оборонних інновацій: посилення підрозділів, де створюють нові рішення, розробку нових технологій і захист прав інтелектуальної власності.

Федоров заявив, що новий механізм має допомогти швидше масштабувати технологічні рішення для фронту та запровадити систему винагороди для військових-розробників.

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