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Росія вдарила по енергетичній та цивільній інфраструктурі на Чернігівщині

В одному із сіл Чернігівського району вибиті вікна у житловому будинку.

Росія вдарила по енергетичній та цивільній інфраструктурі на Чернігівщині
У Новгород-Сіверській громаді ворог атакував безпілотником будівлю школи
Фото: t.me/chernigivskaODA

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Чернігівську область, найбільше атак – у прикордонні. 

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У Новгород-Сіверській громаді учора вранці ворог атакував безпілотником будівлю школи – там пошкоджено фасад, вікна та двері.

У Семенівці внаслідок атак FPV-дронів пошкоджено дахи міського будинку культури та господарської будівлі.

Через падіння уламків БпЛА в одному із сіл Чернігівського району вибиті вікна у житловому будинку, у Корюківському районі – зайнялася трава.

Протягом доби ворог атакував енергооб’єкти на території області. Фахівці-енергетики докладають максимальних зусиль для скорочення тривалості аварійних відключень у разі влучань.

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