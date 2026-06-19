Колишніх керівників лісгоспу на Львівщині підозрюють у незаконних рубка на понад 5 млн грн

Упродовж 2022 року посадовці підписували дозволи на вирубку лісу на ділянках, де проведення таких робіт було заборонене.

ДБР повідомило про підозру колишньому керівництву лісгоспу у Львівській області через незаконні рубки на понад 5 млн грн.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Підозру повідомили колишньому директору ДП “Золочівське лісове господарство” та його першому заступнику. За даними слідства, їхні дії призвели до незаконної вирубки лісу та завдали довкіллю збитків на понад 5,3 млн гривень.

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Упродовж 2022 року посадовці підписували дозволи на вирубку лісу на ділянках, де проведення таких робіт було заборонене. Вони достеменно знали про незаконність своїх рішень, однак все одно видавали лісорубні квитки, які стали підставою для проведення рубок.

Колишній директор підписав п’ять таких дозволів, що призвело до збитків на понад 4,5 млн гривень. Його перший заступник видав ще один дозвіл, через який державі та довкіллю завдано понад 681 тис. гривень збитків.

Працівники, які безпосередньо виконували рубки, не були обізнані про незаконний характер виданих документів та вважали свої дії законними.

За попередніми даними, надалі незаконно заготовлену деревину реалізовували через приватні підприємства, що спеціалізуються на її переробці.

Через такі рубки було знищено 1184 дерева різних порід, зокрема дуба, бука, сосни, ялини, берези, липи, клена, граба, ясена та осики. Загальна площа вирубок перевищила 34 гектари.

Колишньому директору та його першому заступнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 246 КК України (незаконна порубка лісу, що спричинила тяжкі наслідки) та за ч. 3 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки).Також їхні дії отримають додаткову правову оцінку в межах досудового розслідування. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Найближчим часом суд розгляне клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

Працівники ДБР встановлюють усі обставини правопорушення та інших осіб, які можуть бути причетними до незаконних рубок.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.