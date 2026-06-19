«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував Україну 90 безпілотниками різного типу

Зафіксовано влучання 9 ударних дронів на восьми локаціях.

Ворог атакував Україну 90 безпілотниками різного типу
Фото: Оперативне командування "Південь"

З 18:00 18 червня противник атакував Україну 90 ударними безпілотниками різного типу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Росіяни випустили дрони типу “Shahed”, “Гербера”, “Італмас”, “Бандероль” та дронами-імітаторами типу “Пародія” із Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська у Росії та Гвардійського з Криму.

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито чи подавлено 79 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на 8 локаціях.

Атака зараз триває, в повітряному просторі перебувають ворожі безпілотники.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies