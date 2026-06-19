Ворог атакував Україну 90 безпілотниками різного типу

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

З 18:00 18 червня противник атакував Україну 90 ударними безпілотниками різного типу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Росіяни випустили дрони типу “Shahed”, “Гербера”, “Італмас”, “Бандероль” та дронами-імітаторами типу “Пародія” із Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська у Росії та Гвардійського з Криму.

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито чи подавлено 79 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на 8 локаціях.

Атака зараз триває, в повітряному просторі перебувають ворожі безпілотники.