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Головне за четвер, 18 червня: понад 200 боєзіткнень, удар по Сумщині, підсумки «Рамштайну»

Бойові дії на Донеччині, 204 бойових зіткнення, ворожі обстріли, розблокування рекордного оборонного бюджету. Яким запам’ятається 1576-й день повномасштабної війни.

Головне за четвер, 18 червня: понад 200 боєзіткнень, удар по Сумщині, підсумки «Рамштайну»
Наслідки російських обстрілів Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Міністр оборони України Михайло Федоров підбив підсумки чергового засідання у форматі «Рамштайн», назвавши його результати одними з наймасштабніших.

На пресконференції після засідання український міністр відзначив, що за попередніми підрахунками, загальна сума оголошеної партнерами допомоги становить близько 4 мільярдів доларів, а можливо й більше, оскільки підрахунок фінальних сум усе ще триває.

На чому наголосив міністр – в новині.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 червня на фронті від початку доби відбулося 204 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку росіяни атакували найбільше - 27 разів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 червня – в новині.

Росіяни вдарили ракетою з касетним боєприпасом по Сумщині.

Окупанти завдали удару по території Дубов’язівської громади. Били по цивільній інфраструктурі - домогосподарству. Внаслідок атаки, через важке поранення загинула місцева мешканка. 78-річна жінка в момент російського удару була на городі.

"Мешканців громади закликаю не наближатися до уламків та будь-яких підозрілих предметів. У разі виявлення – одразу повідомляйте екстрені служби", - зазначив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 522 загиблих, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

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Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Верховна Рада на засіданні 18 червня відхилила всі сім постанов про скасування результатів голосування за закон №15224 про внесення змін до держбюджету-2026 щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Таким чином фінансування армії розблоковано, а спікер Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський тепер мають юридичне право підписати закон. Сім проєктів постанов про скасування рішення Ради від 10 червня були зареєстровані одразу після ухвалення закону.

Подробиці – в новині.

Росіяни вивезли з ТОТ 744 тисячі українських дітей, повідомив в інтерв’ю «АрміяFM» Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на дані його російської колеги Марії Львової-Бєлової.

За його словами, на територіях, які зараз контролює російська окупаційна влада, проживали 1,6 млн дітей.

19 546 українських дітей верифікували органи влади та розвідка України. Посадовці встановили, де саме перебувають ці діти та що з ними відбувається.

Лубінець зазначив, що частину з цих дітей росіяни вже офіційно всиновили.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!

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