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Кравченко: викрито корупційну схему топпосадовців Київського облавтодору

В організованій злочинній групі діяли керівник установи, його заступник та комерційний директор.

Кравченко: викрито корупційну схему топпосадовців Київського облавтодору
Фото: Марина Сингаївська

В державному підприємстві «Київське обласне дорожнє управління» викрили корупційну схему, яку організували топпосадовці.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

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В організованій злочинній групі діяли керівник установи, його заступник та комерційний директор.

"Чиновники здавали в оренду склади, приміщення та інші державні об’єкти бізнесменам за заниженою вартістю або без укладення договорів та офіційної оплати. Натомість різницю між реальною вартістю користування майном і сплаченими коштами вимагали й отримували від підприємців готівкою", - розповів Кравченко.

Задокументовано 12 епізодів передачі коштів, коли начальник комерційного відділу держпідприємства отримав від підприємців понад 270 тис. грн за користування майном без договорів. Частину грошей у сумі понад 217 тис. грн. він передавав вищому керівництву.

Черговий транш у сумі майже 60 тис. грн. посадовці отримали вчора. Після чого їх затримали та вручили підозру.

В підозрюваних вилучили готівку в різних валютах на загальну суму майже 600 тис. грн.

"Крім того, про підозру повідомили чотирьом представникам суб’єктів господарювання. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - зазначив Генпрокурор.

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