Лікарку ВЛК підозрюють в оформленні фіктивної вагітності для звільнення військовослужбовиці зі служби

Слідство встановило, що спочатку вона вимагала 3 тис. доларів США, а згодом знизила суму до 2,5 тис. доларів США.

Лікарку ВЛК одного з військово-медичних клінічних центрів Харківщини підозрюють в оформленні фіктивної вагітності для звільнення військовослужбовиці зі служби, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, вона запропонувала військовослужбовиці за гроші оформити документи про неіснуючу вагітність, щоб надалі звільнитися зі служби.

Наприкінці квітня 2026 року військовослужбовиця звернулася до лікарки через підозру на вагітність. Після обстеження підозрювана повідомила, що вагітності немає, однак запропонувала оформити фіктивні медичні документи. Спочатку вона вимагала 3 тис. доларів США, а згодом знизила суму до 2,5 тис. доларів США. За ці кошти обіцяла вплинути на посадових осіб медичних закладів та членів ВЛК для прийняття необхідних рішень.

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У травні 2026 року для підтвердження фіктивної вагітності підозрювана направила військовослужбовицю до приватного медичного центру, де за попередньою домовленістю було видано протокол УЗД із зазначенням вагітності строком 6–7 тижнів без обстеження. Після цього жінку направили до комунального закладу охорони здоров’я для постановки на облік як вагітної.

9 червня 2026 року лікарка одержала 2,5 тис. доларів США неправомірної вигоди. Після передачі коштів її затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків вилучено гроші, мобільні телефони, медичну документацію, бланки, копії протоколів УЗД та інші докази.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваній запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Їй інкриміновано одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Наразі перевіряється причетність інших посадових осіб приватних і комунальних медичних закладів Харкова до вчинення цього кримінального правопорушення.