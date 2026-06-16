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​У Москві після атаки дронів горить НПЗ в районі Капотня, - ЗМІ

Російська влада підтвердила влучання безпілотника і заявила, що пожежу вже начебто локалізували. 

​У Москві після атаки дронів горить НПЗ в районі Капотня, - ЗМІ
НПЗ в Москві
Фото: Exilenova+

Сьогодні вранці в районі Капотня в Москві спалахнула пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі столиці після масованої атаки дронів. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Telegram-канали, які публікують відео моменту прильоту. 

Російська влада також підтвердила влучання безпілотника і заявила, що пожежу вже начебто локалізували. 

Мер Москви Сергій Собянін зазначив, що "одним із БпЛА пошкоджений об’єкт Московського НПЗ у Капотні". Постраждалих, за його словами, немає.

Він також заявив, про "десятки безпілотників" начебто збитих протягом ночі. Також уночі були закриті московські аеропорти.

  • Попередню масовану атаку на Москву було здійснено в ніч проти 17 травня. Тоді росіяни заявили про 12 посраждалих, але при цьому про пожежу на заводі не повідомляли.
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