Сьогодні вранці в районі Капотня в Москві спалахнула пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі столиці після масованої атаки дронів.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Telegram-канали, які публікують відео моменту прильоту.
Російська влада також підтвердила влучання безпілотника і заявила, що пожежу вже начебто локалізували.
Мер Москви Сергій Собянін зазначив, що "одним із БпЛА пошкоджений об’єкт Московського НПЗ у Капотні". Постраждалих, за його словами, немає.
Він також заявив, про "десятки безпілотників" начебто збитих протягом ночі. Також уночі були закриті московські аеропорти.
- Попередню масовану атаку на Москву було здійснено в ніч проти 17 травня. Тоді росіяни заявили про 12 посраждалих, але при цьому про пожежу на заводі не повідомляли.
- Раніше дрони також СБУ уразили дві нафтоперекачувальні станції, які забезпечують пальним Москву.
- За даними Міноборони, в травні Сили оборони майже удвічі збільшили кількість уражень російських цілей, розташованих на відстані понад 50 км від лінії фронту. Основними цілями стали логістичні вузли, склади, транспорт і техніка окупантів.