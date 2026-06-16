Російська влада підтвердила влучання безпілотника і заявила, що пожежу вже начебто локалізували.

Сьогодні вранці в районі Капотня в Москві спалахнула пожежа на найбільшому нафтопереробному заводі столиці після масованої атаки дронів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Telegram-канали, які публікують відео моменту прильоту.

Російська влада також підтвердила влучання безпілотника і заявила, що пожежу вже начебто локалізували.

Мер Москви Сергій Собянін зазначив, що "одним із БпЛА пошкоджений об’єкт Московського НПЗ у Капотні". Постраждалих, за його словами, немає.

Він також заявив, про "десятки безпілотників" начебто збитих протягом ночі. Також уночі були закриті московські аеропорти.

Попередню масовану атаку на Москву було здійснено в ніч проти 17 травня. Тоді росіяни заявили про 12 посраждалих, але при цьому про пожежу на заводі не повідомляли.