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Сили оборони ліквідували ще 1230 російських окупантів і 7 ворожих ППО

Росія вже втратила в Україні близько 1 385 420 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1230 російських окупантів і 7 ворожих ППО
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1230 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 385 420 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 385 420 (+1 230) осіб / persons
  • танків – 12 026 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 768 (+5) од.
  • артилерійських систем – 44 118 (+36) од.
  • РСЗВ – 1 872 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 427 (+7) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 667 (+3) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 353 541 (+2 062) од.
  • крилаті ракети – 4 783 (+50) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 107 508 (+417) од.
  • спеціальна техніка – 4 300 (+4) од.

Дані уточнюються. 

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