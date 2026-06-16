Сили оборони ліквідували ще 1230 російських окупантів і 7 ворожих ППО

Росія вже втратила в Україні близько 1 385 420 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1230 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 385 420 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 385 420 (+1 230) осіб / persons

танків – 12 026 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 768 (+5) од.

артилерійських систем – 44 118 (+36) од.

РСЗВ – 1 872 (+2) од.

засоби ППО – 1 427 (+7) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 1 667 (+3) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 353 541 (+2 062) од.

крилаті ракети – 4 783 (+50) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 107 508 (+417) од.

спеціальна техніка – 4 300 (+4) од.

Дані уточнюються.