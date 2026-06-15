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Понад 190 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

Найбільше атак зафіксовано на Покровському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках.

Понад 190 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби 15 червня на фронті відбулося 192 бойових зіткнення.

 Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 70 ракет та 58 авіаційних ударів – скинув 157 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6222 дрони-камікадзе та здійснив 2085 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 43 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один із яких – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три штурмові дії ворога. 

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На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори. Дві з цих атак іще тривають.

На Куп’янському напрямку ворог проводив штурмову дію в бік Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 16 штурмів окупантів, в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Новомихайлівка та Ямпіль. Три з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 10 разів у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки, Кривої Луки, Закітного.

На Краматорському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 10 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Степанівка, Вільне та в бік Костянтинівки, Білицького.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Затишок, Шевченко, Мирне, Гришине, Сергіївка, Муравка та Новопавлівка. Три з цих атак іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 36 окупантів та поранено 10, знищено чотири одиниці автомобільної техніки. Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, дві гармати та 67 укриттів противника. Знищено або подавлено 235 БпЛА різних типів.

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На Олександрівському напрямку загарбники проводили три штурмові дії в районах Новоселівки, Калинівського та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 16 атак окупантів, дві з них іще тривають. Ворог проводив штурмові дії у бік Злагоди, Добропілля, Радісного, Рівнопілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку противник п’ять разів штурмував в районах Павлівки, Степногірська та Степового. Три з цих атак іще тривають.

На Придніпровському напрямку противник атакував в бік Антонівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

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