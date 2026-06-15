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Окупанти вдарили ракетою по селу Добренька на Харківщині, семеро поранених (оновлено)

Серед постраждалих двоє дітей.

Окупанти вдарили ракетою по селу Добренька на Харківщині, семеро поранених (оновлено)
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Російські окупанти ввечері 15 червня завдали ракетного удару по с. Добренька Берестинського району Харківщини. Пошкоджені будинки, семеро поранених.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За оновленими даними станом на 21:30 відомо про 7 постраждалих.Серед них двоє дівчат 7 та 10 років. 

Спалахнув покинутий будинок, і пошкоджено ще 10 приватних будинків.

Екстрені служби усувають наслідки російського терору.

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