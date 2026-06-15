На Дніпропетровщині ворог пошкодив дитсадок, підприємство та житлові будинки

Окупанти майже 30 разів били по районах Дніпропетровщини.

Упродовж дня, 15 червня, російські військові майже 30 разів атакували три райони області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині ворог цілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємство, інфраструктура, дитсадок, магазин.

У Васильківській громаді Синельниківського району горіли приватний будинок, літня кухня та господарська споруда.

У Грушівській громаді, що на Криворіжжі, понівечене підприємство.