У Херсоні чоловік підірвався на російській міні-"пелюстці".

Унаслідок російської агресії на Херсонщині загинув чоловік, травмувалися ще вісім цивільних, серед них – дитина.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, впродовж 15 червня російська армія била по населених пунктах Херсонщини ствольною артилерією та дронами різного типу.

Станом на 17:30 зафіксовано, що унаслідок російської агресії одна людина загинула, вісім – дістали травм.

У Херсоні через ворожий артилерійський обстріл загинув 66-річний чоловік, постраждало ще дві людини. За аналогічних обставин один цивільний отримав поранення у Білозерці.

Вдень в обласному центрі чотири людини, серед яких 17-річна дитина, дістали травм від дронової атаки ворога.

І ще один чоловік травмувався у Херсоні, коли наступив на ворожу міну-пелюстку.

Пошкоджень зазнали приватні будинки, будівля лікарні, магазин.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.