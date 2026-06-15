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Сибіга закликав ЄС створити протибалістичний щит Європи від загрози РФ

Міністр закликав партнерів до створення спільної системи протиракетного захисту.

Сибіга закликав ЄС створити протибалістичний щит Європи від загрози РФ
Рада ЄС у закордонних справах
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час онлайн-виступу на засіданні Ради ЄС у закордонних справах поінформував партнерів про наслідки масованої атаки РФ 15 червня, пише пресслужба МЗС України.

За його словами, внаслідок удару РФ у Києві загинули щонайменше 4 людини, майже 30 отримали поранення, також зазнав пошкоджень комплекс Києво-Печерської лаври.

"Я пам’ятаю фотографії палаючого Нотр-Даму сім років тому. Сьогодні я відчув жахливе дежавю, дивлячись на схожі кадри з Києво-Печерської лаври. Це духовний центр нашої нації та святиня всього християнства. А також об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. Ми очікуємо рішучої реакції від керівних органів ЮНЕСКО та негайного направлення експертів ЮНЕСКО на місце цього злочину", – заявив міністр.

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Фото: МЗС України

Андрій Сибіга також нагадав, що ООН визначила травень як найсмертельніший місяць для українських цивільних – тоді загинули щонайменше 270 людей.

Він наголосив, що Росія продовжує завдавати масованих ударів по цивільних об’єктах, а відповіддю на кожен такий напад мають ставати нові санкції.

"Кожен нічний російський удар повинен викликати нові санкції вже вранці. Кожен акт терору має автоматично підвищувати ціну агресії", – сказав Сибіга.

Окремо міністр закликав партнерів до створення спільної системи протиракетного захисту.

"Протибалістична оборона має стати спільною справою всієї Європи… Стратегічно нам потрібен європейський протибалістичний щит. Йдеться про безпеку Європи та її стратегічну автономію", – зазначив він.

Сибіга додав, що Україна очікує активнішого залучення партнерів до забезпечення Сил оборони сучасними засобами ППО та ПРО.

Також він підкреслив важливість посилення тиску на Росію та підтримки оборонних дій України, зокрема далекобійних операцій і блокування російської військової логістики на тимчасово окупованих територіях.

Міністр також заявив, що Україна готова до зустрічей для досягнення реального прогресу, але майданчики на кшталт Москви чи Мінська є неприйнятними.

"Президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі для досягнення реального прогресу. Він готовий узяти на себе цю відповідальність", – сказав Сибіга.

Він також підтвердив незмінність курсу України на європейську інтеграцію та подякував країнам ЄС за підтримку відкриття нового етапу переговорів про вступ.

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