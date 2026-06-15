Ормузька протока буде знову відкрита, а військово-морська блокада Ірану буде припинена, заявив американський президент Дональд Трамп.

США та Іран домовилися про угоду про припинення війни, яка, за словами посередника Пакистану, буде підписана в п'ятницю у Швейцарії.

Про це пише BBC.

Президент США Дональд Трамп заявляє, що Ормузька протока буде знову відкрита, а військово-морська блокада Ірану буде припинена.

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Після цієї інформації ціни на нафту впали після оголошення, і “зараз є всі шанси уникнути тривалого енергетичного шоку”, зазначає видання.

В Ірані угоду представляють як перемогу Тегерана та поразку США та Ізраїлю.

Угода включає припинення “військових операцій” у Лівані. Але Ізраїль заявляє, що його сили залишатимуться в країні на невизначений термін.

Ультраправий міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив, що угода “погана для Ізраїлю та для всього вільного світу”.

За його словами, Ізраїль “мусить продовжувати кампанію з повалення режиму самостійно” та “забезпечити, щоб Іран ніколи не отримав ядерної зброї”.

“Спільна (американо-ізраїльська) кампанія досягла багатьох успіхів у послабленні Ірану, і ці досягнення не були марними», – каже Смотрич.

Ультраправий міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір також розкритикував угоду та заявив: “Ми не є cтороною цією угоди, яка не гарантує нашу безпеку, і вона жодним чином нас не зобов’язує”.

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Більше про майбутню угоду

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Ліван

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, який виступав посередником, заявив, що США та Іран “оголосили про негайне та остаточне припинення військових операцій на всіх фронтах, включно з Ліваном”.

Водночас він не знає, чи погодяться з цим Ізраїль та підтримуване Іраном озброєне угруповання “Хезболла”.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Армія оборони Ізраїлю має намір залишитися в Лівані, водночас Іран закликає до “повного припинення” дій Ізраїлю в Лівані.

Ормузька протока

Президент Трамп заявив, що протоку буде знову відкрито, і що “нафта знову потече з обох кінців до регіону”.

Іранські державні ЗМІ повідомляють, що одним із пунктів меморандуму про взаєморозуміння є зняття військово-морської блокади США з іранських портів протягом 30 днів.

Механізм управління судноплавством у протоці в майбутньому наразі не визначений.

Ядерна енергетика

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Іранські державні ЗМІ повідомляють, що Тегеран зобов'язується не виробляти ядерну зброю.

Також повідомляється, що буде 60-денний період, протягом якого США та Іран повинні будуть будуть узгодити механізм знищення та вивезення ядерних матеріалів.

Водночас наразі невідомо, якими будуть обмеження на збагачення урану та що саме відбудеться із запасами високозбагаченого урану, які зараз має Іран.

Санкції

BBC пише про можливість ймовірного послаблення санкцій проти Ірану та розморожування його активів.

Водночас терміни скасування обмежень залишаються невідомими. Також немає термінів, коли саме це відбудеться — до чи після переговорів про остаточну угоду.