Сибіга: Путін терором надсилає "повідомлення" самітам G7 та Євроради

Україна закликає лідерів G7 та ЄС "добре почути" це послання агресора та дати йому жорстку відповідь.

Очільник Кремля Владімір Путін масованими обстрілами надсилає чітке повідомлення, що він обирає тактику терору проти цивільного населення замість дипломатичних зусиль.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Путін надсилає повідомлення самітам G7 та Європейської Ради цього тижня: він робить ставку на терор замість дипломатії. Я закликаю лідерів G7 та Європи добре почути це повідомлення та забезпечити належну відповідь: посилення протиповітряної оборони України та тиск на агресора", – написав він у соцмережі Х.

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Сибіга зазначив, що 5 цивільних загинули та майже 30 отримали поранення в Києві внаслідок масованого удару Росії з використанням понад 60 ракет і сотень дронів. Росія також убила 5 рятувальників під час подвійного удару по Харкову.

"Як найгірший варвар XXI століття, Путін цілком свідомо націлився на унікальні релігійні та культурні об’єкти. Росіяни серйозно пошкодили Києво-Печерську лавру; бомбардували історичні Кіностудії імені Олександра Довженка, знищивши найбільшу та найдавнішу колекцію костюмів України; вдарили по Харківському художньому музею та Дніпровському будинку органної та камерної музики", – наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що у Росії немає виправдання руйнуванню життів, обстрілам житлових районів та знищенню української культури – РФ повинна бути притягнута до відповідальності за свої злочини.

Окремо міністр зазначив, що ця атака демонструє нагальну потребу в посиленні протиповітряної оборони України.

"Це пріоритет номер один. Додаткові внески до PURL, сильні рішення щодо надання Україні систем протиповітряної оборони та перехоплювачів. Ми також закликаємо наших партнерів прискорити європейські зусилля під керівництвом України щодо розробки власного захисту від балістичних загроз. Пора позбавити варварів на кшталт Путіна їхніх терористичних інструментів", – закликав Сибіга.

Саміт Великої сімки (G7) відбудеться з 15 по 17 червня в Евіані. Його приймає Франція як країна‑голова цьогорічного головування.