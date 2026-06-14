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Guardian: Зеленського немає у списку двосторонніх зустрічей Трампа на полях G7

Американський президент планує провести двосторонні зустрічі на його полях з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також з лідерами Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії.

Guardian: Зеленського немає у списку двосторонніх зустрічей Трампа на полях G7
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп візьме участь у робочій сесії “Групи семи” (G7) з Володимиром Зеленським у Франції у вівторок, але президент США не проведе двосторонню зустріч зі своїм українським колегою.

Про це пише The Guardian з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації.

Саміт G7 відбудеться в Евіані в регіоні Овернь-Рона-Альпи 15-17 червня.

Трамп планує провести двосторонні зустрічі на його полях з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також з лідерами Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії, повідомив чиновник.

Один із високопосадовців США заявив, що просування Росії “фактично зупинилося”. Він також додав: “Ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше”.

  • Видання Le Figaro раніше писало, що Дональд Трамп і Володимир Зеленський у вівторок візьмуть участь в одній робочій зустрічі саміту G7 у Франції, а наступного дня президент США повечеряє у Версалі з Еммануелем Макроном. Йшлося, що президенти США і України "цілком можуть перетнутися в кулуарах" робочої зустрічі у вівторок. Водночас йшлося, що формальної двосторонньої зустрічі в розкладі Дональда Трампа не передбачено.
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