Guardian: Зеленського немає у списку двосторонніх зустрічей Трампа на полях G7

Американський президент планує провести двосторонні зустрічі на його полях з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також з лідерами Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії.

Президент США Дональд Трамп візьме участь у робочій сесії “Групи семи” (G7) з Володимиром Зеленським у Франції у вівторок, але президент США не проведе двосторонню зустріч зі своїм українським колегою.

Про це пише The Guardian з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації.

Саміт G7 відбудеться в Евіані в регіоні Овернь-Рона-Альпи 15-17 червня.

Трамп планує провести двосторонні зустрічі на його полях з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також з лідерами Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Індії, повідомив чиновник.

Один із високопосадовців США заявив, що просування Росії “фактично зупинилося”. Він також додав: “Ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше”.