У Женеві очікують великого протесту напередодні саміту G7 у французькому Евіані

Більшість лідерів прибудуть до аеропорту Женеви, перш ніж вирушити до французького міста.

Тисячі протестувальників мають сьогодні зібратися на акцію у Женеві напередодні саміту “Групи семи” (G7) в Евіані у сусідній Франції.

Про це повідомляє France24.

За безпекою слідкуватимуть багато правоохоронців – на тлі побоювань повторення насильства, яке відбулося на саміті G8 у 2003 році.

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Коаліція “Ні-G7”, що складається з понад 60 асоціацій, профспілок та лівих груп, має на меті засудити “фашизм та імперіалізм”. Демонстрація відбувається за день до того, як лідери G7 розпочнуть свою триденну щорічну зустріч.

Саміт G7 стане одним з перших великих міжнародних зібрань з моменту початку війни Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого, що посилила трансатлантичну напруженість.

На саміт приїдуть лідери членів групи – Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів. Також запрошені лідери кількох інших країн, серед них президент України Володимир Зеленський.

Президент Франції Еммануель Макрон, який проводить захід, має прибути до Евіана в неділю ввечері, інші лідери, зокрема президент США Дональд Трамп, потім приєднаються до нього. Більшість прибудуть до аеропорту Женеви, перш ніж вирушити до французького міста. У самій Женеві, яка розташована приблизно за 40 кілометрів на південний захід від Евіана, панує напружена атмосфера.

Порядок денний групи буде насичений потенційно гострими темами. За словами Макрона, серед іншого, буде йтися про “відновлення консенсусу щодо підтримки України”. Йдеться про подолання розбіжностей, які виникають між США та європейськими державами щодо урегулювання російсько-української війни.

Серед інших питань – зусилля з припинення війни в Ірані та відновлення судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку. При цьому Трамп наполягає, що угоду можуть підписати вже в неділю.