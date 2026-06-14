Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
ГоловнаСвіт

У Женеві очікують великого протесту напередодні саміту G7 у французькому Евіані

Більшість лідерів прибудуть до аеропорту Женеви, перш ніж вирушити до французького міста. 

У Женеві очікують великого протесту напередодні саміту G7 у французькому Евіані
Фото: EPA/UPG

Тисячі протестувальників мають сьогодні зібратися на акцію у Женеві напередодні саміту “Групи семи” (G7) в Евіані у сусідній Франції.

Про це повідомляє France24.

За безпекою слідкуватимуть багато правоохоронців – на тлі побоювань повторення насильства, яке відбулося на саміті G8 у 2003 році.

Реклама

Коаліція “Ні-G7”, що складається з понад 60 асоціацій, профспілок та лівих груп, має на меті засудити “фашизм та імперіалізм”.  Демонстрація відбувається за день до того, як лідери G7 розпочнуть свою триденну щорічну зустріч.

Саміт G7 стане одним з перших великих міжнародних зібрань з моменту початку війни Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого, що посилила трансатлантичну напруженість.

На саміт приїдуть лідери членів групи – Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сполучених Штатів. Також запрошені лідери кількох інших країн, серед них президент України Володимир Зеленський.

Президент Франції Еммануель Макрон, який проводить захід, має прибути до Евіана в неділю ввечері, інші лідери, зокрема президент США Дональд Трамп, потім приєднаються до нього. Більшість прибудуть до аеропорту Женеви, перш ніж вирушити до французького міста. У самій Женеві, яка розташована приблизно за 40 кілометрів на південний захід від Евіана, панує напружена атмосфера.

Порядок денний групи буде насичений потенційно гострими темами. За словами Макрона, серед іншого, буде йтися про “відновлення консенсусу щодо підтримки України”. Йдеться про подолання розбіжностей, які виникають між США та європейськими державами щодо урегулювання російсько-української війни.

Серед інших питань – зусилля з припинення війни в Ірані та відновлення судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку. При цьому Трамп наполягає, що угоду можуть підписати вже в неділю.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies