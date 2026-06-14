МЗС України відреагувало на перехоплення британськими військовими судна "тіньового флоту" РФ

Глава МЗС України закликав до подальшого тиску на Росію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на перехоплення британськими військовими судна "тіньового флоту" в Ла-Манші та закликав до подальшого посилення тиску на Росію.

Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.

"Тіньовий флот Росії – це інструмент війни. Кожне таке затримане судно означає менше коштів для російської воєнної машини. Перекриття цих доходів допомагає обмежити можливості Росії фінансувати ракетні та дронові атаки по українських містах", – написав Сибіга.

Міністр подякував Британії за рішучі кроки у протидії російським схемам обходу санкцій. І наголосив на необхідності подальших спільних дій міжнародної спільноти.