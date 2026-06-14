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Росіяни атакували залізничну інфраструктуру в Лозовій на Харківщині, є поранені

Пошкоджено локомотиви.

Росіяни атакували залізничну інфраструктуру в Лозовій на Харківщині, є поранені
наслідки атаки РФ по "Лозовій"
Фото: Мінрозвитку

Уранці 14 червня внаслідок ворожих ударів БпЛА по станції Лозова на Харківщині було пошкоджено локомотиви. Також поранень зазнали машиніст та помічник машиніста.

Про це повідомляє Мінрозвитку.

"Внаслідок атаки травми отримали машиніст та помічник машиніста. Їм надано необхідну медичну допомогу", – зазначається у повідомленні.

У міністерстві додають, що попри обстріли, залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів та відновленням пошкодженої інфраструктури.

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