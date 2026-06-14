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Сили спецоперацій спільно із повстанським рухом уразили нафтоперекачувальну станцію "Палкіно" в Росії

Через НПС "Палкіно" здійснюється транспортування сирої нафти, яка надходить із Сибіру.

Сили спецоперацій спільно із повстанським рухом уразили нафтоперекачувальну станцію "Палкіно" в Росії
ССО уразили НПС "Палкіно" в Росії
Фото: Сили спецоперацій

Сили спецоперацій ЗСУ спільно із повстанським рухом у РФ "Черная искра" здійснили успішне ураженні по нафтоперекачувальній станції "Палкіно" в Ярославській області.

Про це повідомляють Сили спецоперацій.

"Завдяки координації між операторами ССО та представниками повстанського руху було завдано ураження по ключових елементах нафтотранспортної інфраструктури противника. Це вже друга за тиждень спільна операція з повстанським рухом. 12 червня уражено НПЗ "Танеко" в Татарстані", – зазначають у повідомленні.

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НПС "Палкіно" є важливою складовою магістрального нафтопроводу "Сургут-Полоцьк". Через станцію здійснюється транспортування сирої нафти, яка надходить із Сибіру та далі перекачується в напрямку нафтопереробних підприємств і експортних терміналів.

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Після введення в експлуатацію Балтійської трубопровідної системи станція увійшла до складу компанії "Транснефть – Балтика" та стала одним із ключових елементів логістичного ланцюга, що забезпечує експорт російської нафти через порт Приморськ у Ленінградській області.

Ураження об’єктів нафтотранспортної інфраструктури знижує спроможності противника з експорту енергоресурсів та скорочує фінансові надходження, які використовуються для забезпечення війни проти України.

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