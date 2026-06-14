Президент Зеленський розповів про результати Сил оборони у застосуванні далекобійних санкцій проти РФ.

Сили оборони України уразили нафтовий об’єкт резервної інфраструктури РФ у та підприємство "Азот" у Тульській області.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Є хороші результати наших воїнів у застосуванні далекобійних санкцій по важливих об’єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України", – ідеться у повідомленні.

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У Ярославському регіоні Росії воїни СБУ уразили нафтовий обʼєкт, що мав значення для резерву держави-агресора.

У Тульському регіоні Росії Сили оборони ударили по підприємству "Азот", від діяльності якого залежать спроможності з виробництва вибухових речовин.

Ворожі об'єкти знаходяться більш ніж за 700 кілометрів від державного кордону України.

"У шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху, а загалом за період від учорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога.

Були влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України", – каже Президент.

Глава держави підкреслює, Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмову Росії завершувати цю війну.

"Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні!"