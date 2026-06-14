Окупанти атакували селище на Запоріжжі, є руйнування

Російські війська уранці 14 червня атакували селище у Запорізькому районі. Пошкоджена приватна оселя та інші житлові будинки.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"В одному із селищ постраждала приватна оселя. Частину будинку зруйновано, після атаки виникла пожежа. Також пошкоджень зазнали будинки, розташовані поруч", – ідеться у повідомленні.

Пожежу загасили. Інформації про постраждалих наразі не надходило.