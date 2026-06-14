Вранці ворог атакував транспортну та енергетичну інфраструктуру Миколаєва

Уранці 14 червня ворог атакував ударними БпЛА транспортну та енергетичну інфраструктуру Миколаєва. Постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також учора ввечері ворог атакував ударним дроном типу "Молнія" Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Крім того, ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду. Без постраждалих.