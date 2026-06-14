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За добу росіяни вбили та поранили 11 цивільних на Донеччині (доповнено)

Троє людей загинули від обстрілів РФ у Слов'янську.

За добу росіяни вбили та поранили 11 цивільних на Донеччині (доповнено)
Наслідки обстрілів Донецької області
Фото: Телеграм-канал Вадима Філашкіна

Упродовж доби 13 червня російські окупанти продовжили обстрілювати населені пункти Донецької області. Унаслідок російського терору загинули троє людей, дев'ятеро – поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 13 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Слов'янську. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення", – ідеться у повдомленні.

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Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 4119 загиблих та 9631 поранених. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін

Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 587 людей, у тому числі 59 дітей.

Краматорський район. У Краматорську пошкоджено 2 автівки. У Слов'янську 3 людини загинули і 9 поранені, пошкоджено 24 багатоповерхівки, адмінбудівлю, гуртожиток і 3 автівки. 

У Новодонецькому пошкоджено двоповерхівку, в Іверському і Самійлівці — по приватному будинку, в Новоіверському — лінію електропередач, в Курициному — промзону. У Дружківці поранено людину, зруйновано 2 приватні будинки.

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