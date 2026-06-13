Противник завдав 65 авіаційних ударів, скинувши 196 керованих авіаційних бомб. Крім того, загарбники залучили для ураження 6438 дронів-камікадзе та здійснили 2154 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 179 бойових зіткнень, повідомив Генштаб ЗСУ станом на 22:00.

Два бойових зіткнення відбулися на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. Ворог завдав трьох авіаударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб та здійснив 57 обстрілів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п'ять разів штурмував рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська, Ізбицького, Зибиного та в напрямку Лимана. Два боєзіткнення тривають.

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На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував наші позиції в напрямку населеного пункту Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одинадцять спроб загарбників просунутися біля населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське, Озерне та в напрямку Шийківки, ще два боєзіткнення тривають.

Сили оборони успішно зупинили десять спроб загарбників просунутись вперед на Слов’янському напрямку поблизу Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку дев'ять атак відбили наші захисники поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка та в напрямку Костянтинівки, ще дві атаки тривають.

На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах Василівки, Родинського, Шевченка, Новопідгородного, Котлиного, Удачного, Новопавлівки та в напрямку Гришиного, Нового Шахового, Кучерового Яру, Сергіївки. Чотири боєзіткнення тривають.

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За попередніми підрахунками, втрати ворога на цьому напрямку склали 54 окупанти ліквідованими та 14 - пораненими. Також наші захисники знищили чотири одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено три артилерійські системи й одну одиницю автомобільної техніки загарбників, а також знищено або подавлено 344 безпілотні літальні апарати різних типів.

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На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Вороне.

Відбулося 22 бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Рибне, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Чарівне та в напрямку Добропілля, Воздвижівки. Одне боєзіткнення триває.

Дві спроби загарбників просунутися вперед зупинили наші захисники на Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Степове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку сьогодні противник здійснив одну спробу прорвати нашу оборону в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках змін в обстановці наразі не відбувається, спроб ворожого просування не зафіксовано.