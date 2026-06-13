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Волонтери з’ясували долю кількох українських дітей, які перебувають у списках зниклих безвісти

Росія дає їм житло, освіту і стирає українську ідентичність.

Волонтери з’ясували долю кількох українських дітей, які перебувають у списках зниклих безвісти
діти в "Артеку" управляють дронами
Фото: Центр протидії дезінформації

Українські діти, яких держава досі шукає як зниклих безвісти, отримують російське житло, навчаються у тамтешніх закладах освіти, беруть участь у конкурсах та носять одяг із символікою країни-агресора. 

Про це заявив громадський діяч і засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Завдяки відкритим джерелам волонтери з'ясували долю кількох українських дітей, які досі перебувають у реєстрі зниклих безвісти на державній платформі «Діти війни»:

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Зокрема, Іван Колька з Херсонщини, якому вже 21 рік, у травні опублікував власне фото у толстовці з написом «Армия России».

За словами Кулеби, Павло Шип із Вовчанська опинився в Бєлгородській області РФ. Ще до свого 16-річчя Шип вступив до місцевого аграрного коледжу, де студентів активно залучають до військово-патріотичних програм. У 2024 році російська влада вручила йому ключі від нової квартири.

Ксенія Хачай із Маріуполя навчається на педагогічному факультеті в окупованому місті, бере участь у конкурсах від імені російського закладу освіти та будує майбутнє в окупаційній системі.

Кулеба наголошує, що ці історії демонструють чітку закономірність: коли дитина роками перебуває під контролем Росії, вона поступово занурюється в нову реальність із чужими документами та іншою системою цінностей. РФ намагається повністю замінити українську ідентичність російською.

Засновник Save Ukraine підкреслив, що депортація та примусове переміщення — це тривалий злочин, який триває щодня, поки діти залишаються під впливом ворога. Повернення їх додому є питанням майбутнього України.

  • У 2026 році російська влада планує спрямувати майже 800 мільйонів доларів на програми мілітаризації молоді. 
  • Тим часом частина українських дітей, які опинилися на тимчасово окупованих територіях або були незаконно вивезені до Росії, після досягнення призовного віку залучається до служби в російській армії.
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