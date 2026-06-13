Військові, які вже давно стоять на захисті України, отримають довші відстрочки. Чим довше вони воювали, тим довшим буде їхній відпочинок, повідомило Міноборони.

Це передбачає комплексна трансформація військової служби, яку запускає Міністерство оборони. Один із принципів нової контрактної системи – справедливо враховувати вже пройдений шлях військового.

“Наше завдання – зробити систему військової служби прогнозованою та справедливою. Ті, хто довше захищав країну, повинні отримувати більше часу на відновлення після завершення служби. Це стосується і військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та провели найбільше часу на бойових. Для них до кінця року починаємо поступове звільнення зі служби”, – заявив міністр оборони Михайло Федоров.

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Українські захисники і захисниці зможуть підписати контракти з гідними виплатами та чіткими термінами служби, після завершення яких вони гарантовано отримають право на відстрочку. Її тривалість залежатиме не лише від типу контракту, а й від попереднього терміну служби та участі в бойових діях. Мінімально – пів року.

Яка відстрочка за піхотно-штурмовий контракт

Такий вид контракту передбачає, що після його завершення надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців. Далі до уваги береться участь у бойових діях та загальний термін служби:

+3 місяці – за кожен місяць виконання бойових завдань;

+6 місяців – за кожен рік служби з 2022 року до підписання нового контракту;

+1 місяць – за кожен рік служби до 2022 року.

Цей контракт передбачає службу на таких посадах:

піхотинці,

штурмовики,

бойові медики, навідники,

механіки-водії та ін., відповідно до Переліків посад і військових частин, затвердженого Міністерством оборони.

На піхотно-штурмовому контракті, потрібно відслужити:

14 місяців – цивільним;

10 місяців – чинним військовим;

6+ місяців – військовим, звільненим зі служби під час дії особливого періоду.

Наприклад, цивільний підписав піхотно-штурмовий контракт на 14 місяців. Під час служби чотири місяці провів на бойових, за що отримав 12 місяців відстрочки. Разом із гарантованою – півтора року.

Якщо ж такий контракт підписав чинний військовослужбовець (у такому разі на 10 місяців), який з 2021 року у війську, то додається ще по 6 місяців за рік служби з 2022 року та по місяцю за рік до 2022-го.

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Так, до 1,5 року додаються ще два роки й один місяць. У результаті після завершення контракту військовий отримає 3 роки і 7 місяців відстрочки.

Яка відстрочка за бойовий і базовий контракт

За цими видами контракту потрібно відслужити 24 місяці. Після їх завершення так само надається гарантована базова відстрочка на 6 місяців.

З урахуванням участі в бойових діях і загального терміну служби:

+1 день – за кожен день виконання бойових завдань;

+1 місяць – за кожен рік служби до 2022 року.

Бойовий контракт передбачає службу на посадах:

пілотів БпЛА;

операторів наземних роботизованих комплексів (НРК);

фахівців радіоелектронної боротьби (РЕБ);

артилеристів тощо.

Своєю чергою, за базовим контрактом військові служитимуть на посадах поза бойовими частинами.

З детальними умовами можна ознайомитися на окремому сайті про систему нових контрактів у Силах оборони.

З питань нових контрактів діє гаряча лінія Міноборони України за номером 1519.