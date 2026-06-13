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Українське та латвійське Міноборони узгодили нові напрями роботи

Зокрема обговорили постачання антидронових засобів латвійського виробництва, а також безпілотних систем для Сил оборони.

Українське та латвійське Міноборони узгодили нові напрями роботи
Фото: пресслужба ВРУ

Міністри України та Латвії Михайло Федоров та Райвіс Мелніс узгодили нові напрями роботи, зокрема постачання антидронових засобів латвійського виробництва, а також безпілотних систем для Сил оборони.

Про це написав у телеграмі очільник українського оборонного відомства. 

«Привітав колегу з призначенням на посаду та подякував за послідовну підтримку України. Латвія залишається одним із наших найближчих партнерів і лідером Коаліції дронових спроможностей», – написав Федоров. 

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Політики обговорили співпрацю у сфері безпілотних систем і технологій для протидії повітряним загрозам. 

Українські технології та бойовий досвід допомагають партнерам швидше адаптуватися до викликів сучасної війни, а підтримка союзників дає змогу швидше масштабувати рішення, які вже довели свою ефективність на полі бою, пише міністр.

«Окремий фокус — розвиток партнерства в межах Drone Deal та запуск нових спільних проєктів. Також визначили пріоритетні напрями використання ресурсів партнерів для посилення Сил оборони», зазначив він і додав, що серед практичних напрямів роботи є постачання антидронових засобів латвійського виробництва, а також безпілотних систем для Сил оборони. Ідеться про ударні дрони, наземні роботизовані комплекси та морські безпілотники.

Окремо обговорили подальшу підтримку механізму PURL, який допомагає залучати для України критично важливе озброєння, а також розвиток ініціативи Test in Ukraine. Вона дає змогу партнерам і виробникам випробовувати свої технології в реальних умовах сучасної війни та швидше вдосконалювати їх.

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