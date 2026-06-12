Зеленський: Відкриття першого кластера є політичною і моральною підтримкою для України

"Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова", - заявив глава держави.

Рішення ЄС відкрити перший переговорний кластер з Україною - це велика підтримка для нашої держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Дякую всім нашим партнерам в ЄС і кожному лідеру особисто за цей сильний крок заради Європи. Україна захищає себе і тим самим усю Європу – ідею, що європейські народи можуть жити обʼєднано, вільно та у мирі. Як ми і говорили, Україна виконує те, що необхідно, і важливо, що ЄС теж дотримується слова. Відкриття першого кластера є значною політичною та моральною підтримкою для нашої держави і людей», - наголосив глава держави.

Президент додав, що «зроблено і все для відкриття наступних кластерів».