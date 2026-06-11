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​У Раді очікують на розгляд близько 100 євроінтеграційних законопроєктів, - Качка

Питання - лише в політичному рішенні наших партнерів. 

​У Раді очікують на розгляд близько 100 євроінтеграційних законопроєктів, - Качка
Тарас Качка
Фото: Олександр Ратушняк

У Верховній Раді зареєстровано близько 100 необхідних для європейської інтеграції України законопроєктів. 

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, передає Укрінформ.

Качка переконаний, що технічно Україна ще півтора року тому була готовою до відкриття перших переговорних кластерів про приєднання до ЄС. Питання лише в політичному рішенні наших партнерів. І нещодавні домовленості з угорською стороною, безумовно, прискорили його ухвалення.

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"Так, у новинах час від часу вигулькують або чутки, або якісь заяви та припущення стосовно можливої зміни позицій тих чи інших країн. Ми реагуємо на все це і завжди перевіряємо: консультуємося, уточнюємо, спілкуємося з партнерами. Тож маю запевнити: на сьогодні проблем для відкриття кластеру І та усіх наступних кластерів немає", - наголосив Качка.

«Є дуже багато всього, чого Євросоюз може повчитися в України»

Він зазначив, що Україна продовжить виконувати вимоги, необхідні для успішного переговорного процесу. Ці вимоги стосуються не лише державних інституцій, а й бізнесу.

"Нам потрібна більша взаємна інтеграція компаній, бізнесів, інструментів, технологій із Європейським Союзом. Відповідні процеси тривають упродовж 10 років, з кожним роком «точок дотику» стає все більше. І ця стратегія жодним чином не змінюється, лише посилюється через появу додаткових елементів", - додав віцепрем’єр.

"Тільки-но переговорні кластери будуть відкриті і всі розумітимуть, що надалі темпи євроінтеграції залежатимуть лише від нас, від України, думаю, швидкість роботи уряду і парламенту над забезпеченням цього процесу зростатиме в геометричній прогресії. Навіть вже зараз у Верховній Раді є близько 100 євроінтеграційних законопроєктів, які чекають свого розгляду", - підсумував Качка.

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