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ВР ухвалила звернення до країн, організацій та Асамблей з нагоди 30-річчя ухвалення Конституції

У текст закликають до продовження всебічної підтримки України у її протистоянні повномасштабній збройній агресії РФ.

ВР ухвалила звернення до країн, організацій та Асамблей з нагоди 30-річчя ухвалення Конституції
Фото: Верховна Рада

Сьогодні, 11 червня, Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про звернення до парламентів та урядів демократичних держав світу, міжнародних організацій та їхніх міжпарламентських асамблей з нагоди 30-ї річниці ухвалення Конституції України.

Як розповіли у пресслужбі парламенту, йдеться про документ №15255.

«У своєму зверненні Верховна Рада вчергове привертає увагу міжнародної спільноти до порушень міжнародного права зі сторони рф, воєнних злочинів рф в Україні, нищення української культурної спадщини та намагань позбавити Україну майбутнього – депортацію дітей», – зазначено у повідомленні. 

А в самому тексті є важливі заклики до продовження всебічної політичної, економічної, військової та гуманітарної підтримки України у її протистоянні повномасштабній збройній агресії Росії, зокрема шляхом розширення ініціативи США та НАТО «Список пріоритетних потреб для України» (PURL) та інструменту Європейського Союзу «Дії заради безпеки Європи» (SAFE).

Також там йдеться посилення санкційного тиску на РФ та її ключові сектори економіки, її «тіньовий флот», енергетичний і військово-промисловий комплекс.

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