МЗС України виступило на захист заступника міністра науки Польщі через його українське походження

Шептицького розкритикували за те, що він висловився про УПА не так, як це практикує офіційна Варшава.

Міністерство закордонних справ України засудило хвилю критики у бік заступника міністра науки і вищої освіти Польщі Анджея Шептицького.

Приводом для випадів у бік урядовця стали його висловлювання про УПА, а також його українське походження, передає «Укрінформ».

Речник українського МЗС Георгій Тихий назвав ситуацію навколо польського посадовця неприємною та наголосив, що використання походження людини для політичних нападів є абсолютно неприпустимим.

«З неприємністю спостерігаємо за ситуацією довкола заступника міністра науки та вищої освіти Польщі Анджея Шептицького, який зазнає огульної критики за свої висловлювання. Крім того, вважаємо неприпустимим використання українського походження пана Шептицького як приводу для випадів у його бік», - сказав Тихий.

Він подякував іншим польським високопосадовцям, зокрема, маршалку Сенату Влодзімежу Чажастому та віцепрем’єру і міністру закордонних справ Радославу Сікорському, які підтримали колегу та захистили його право на власну думку.

Також МЗС України закликало польських політиків дотримуватися європейських цінностей, поважати права людини та утримуватися від дій, які їм суперечать.