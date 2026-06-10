МЗС України виступило на захист заступника міністра науки Польщі через його українське походження

Міністерство закордонних справ України засудило хвилю критики у бік заступника міністра науки і вищої освіти Польщі Анджея Шептицького.
Приводом для випадів у бік урядовця стали його висловлювання про УПА, а також його українське походження, передає «Укрінформ».
Речник українського МЗС Георгій Тихий назвав ситуацію навколо польського посадовця неприємною та наголосив, що використання походження людини для політичних нападів є абсолютно неприпустимим.
«З неприємністю спостерігаємо за ситуацією довкола заступника міністра науки та вищої освіти Польщі Анджея Шептицького, який зазнає огульної критики за свої висловлювання. Крім того, вважаємо неприпустимим використання українського походження пана Шептицького як приводу для випадів у його бік», - сказав Тихий.
Він подякував іншим польським високопосадовцям, зокрема, маршалку Сенату Влодзімежу Чажастому та віцепрем’єру і міністру закордонних справ Радославу Сікорському, які підтримали колегу та захистили його право на власну думку.
Також МЗС України закликало польських політиків дотримуватися європейських цінностей, поважати права людини та утримуватися від дій, які їм суперечать.
- Польський посадовець Анджей Шептицький (правнук брата українського митрополита Андрея Шептицького) порівняв військових Української повстанської армії з польськими антикомуністичними підпільниками.
- Він наголосив, що УПА боролася за незалежність України, і назвав повстанців «незламними солдатами». У Польщі цей термін тамтешні історики застосовують до польських антирадянських підпільників.
- Ці слова викликали бурхливу реакцію політиків і високопосадовців.
- Тема УПА останнім часом погіршила відносини між Україною і Польщею. Останній скандал стартував із того, що Володимир Зеленський вирішив присвоїв підрозділу Сил спеціальних операцій "Північ" почесне найменування "імені Героїв УПА".
- Після цього президент Польщі Кароль Навроцький пригрозив позбавити українського колегу Ордена Білого Орла, а прем’єр Дональд Туск поклав на Україну відповідальність за погіршення відносин. Своє невдоволення почалася висловлювати і низка польських міністрів.
- Польща негативно ставиться до УПА попри неодноразові спроби істориків обох держав досягти спільної позиції з цього питання. Варшава також відмовляється визнавати причетність польських формувань до терору над українцями.
- Україна не висувала Польщі претензій щодо вшанування постаті Юзефа Пілсудського, причетного до пацифікації українців у 1930-х роках, а також Армії Крайової, яка, зокрема, з польським партизанами вигубила українське село Сагринь на Холмщині у 1944-му, де більшість жителів були жінки і діти.