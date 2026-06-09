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Україна закликала заборонити військовим РФ участь у місіях ООН через задокументовані сексуальні злочини

Андрій Мельник заявив, що РФ варто «попрощатися і вийти з ООН», якщо Москва й надалі ігноруватиме висновки органів ООН і рішення Генасамблеї.

Україна закликала заборонити військовим РФ участь у місіях ООН через задокументовані сексуальні злочини
Постійний представник України при ООН Андрій Мельник
Фото: Пресслужба МЗС

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав заборонити російським військовим участь у миротворчих і поліцейських місіях ООН через задокументовані сексуальні злочини під час війни в Україні.

Про це він заявив 8 червня на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному на прохання Києва після однієї з наймасованіших російських атак по Україні, передає DW.

Мельник наголосив, що збройні сили РФ, які генсек ООН знову вніс до списку сторін, причетних до сексуального насильства під час конфлікту, «не можуть і не повинні» брати участь в операціях під прапором ООН.

Український дипломат також розкритикував позицію Росії, яка відкидає висновки органів ООН і рішення Генасамблеї. За його словами, якщо Москва й надалі їх ігноруватиме, їй варто «попрощатися і вийти з ООН».

Наприкінці травня ООН уперше внесла російську армію до «чорного списку» через зґвалтування та інші сексуальні злочини проти військовополонених і цивільних, затриманих під час війни в Україні.

Засідання Радбезу відбулося після нічних ударів РФ 2 червня. За даними української влади, у Києві та Дніпрі загинули щонайменше 22 людини, понад 100 дістали поранення по всій країні.

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