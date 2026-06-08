На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
ГоловнаПолітика

В Україні готуються до впровадження політики згуртованості ЄС

В Мінрозвитку підписали меморандум з чотирма областями, які стануть пілотними регіонами для підготовки.

В Україні готуються до впровадження політики згуртованості ЄС
Олексій Кулеба
Фото: Міністерство розвитку громад в Telegram

В Україні готуються до впровадження політики згуртованості ЄС. З цієї нагоди у Києві відбулася експертна конференція «Розділ 22 ЄС: Формуючи майбутню політику згуртованості України».

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій. 

На конференції обговорили, зокрема, виконання вимог переговорного розділу «Регіональна політика та координація структурних інструментів». Він визначатиме, як у майбутньому залучатимуться та використовуватимуться європейські інвестиції для розвитку регіонів, громад та відновлення країни.

"Сьогодні Україна проходить унікальний шлях. Ми одночасно захищаємо державу, відновлюємо зруйновану інфраструктуру, проводимо реформи та модернізуємо систему управління. Саме тому сьогодні в контексті відновлення говоримо і про нову модель розвитку країни”, – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У межах заходу Мінрозвитку підписало меморандуми про співпрацю з Сумською, Закарпатською, Черкаською та Вінницькою ОВА. Ці області стали пілотними регіонами для підготовки до впровадження принципів політики згуртованості ЄС та роботи з майбутніми інструментами підтримки ЄC.

  • Україна може недоотримати 680 млн євро від ЄС через невиконання частини реформ. Обидва невиконані етапи стосуються антикорупційних реформ.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies