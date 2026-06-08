В Мінрозвитку підписали меморандум з чотирма областями, які стануть пілотними регіонами для підготовки.

В Україні готуються до впровадження політики згуртованості ЄС. З цієї нагоди у Києві відбулася експертна конференція «Розділ 22 ЄС: Формуючи майбутню політику згуртованості України».

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

На конференції обговорили, зокрема, виконання вимог переговорного розділу «Регіональна політика та координація структурних інструментів». Він визначатиме, як у майбутньому залучатимуться та використовуватимуться європейські інвестиції для розвитку регіонів, громад та відновлення країни.

"Сьогодні Україна проходить унікальний шлях. Ми одночасно захищаємо державу, відновлюємо зруйновану інфраструктуру, проводимо реформи та модернізуємо систему управління. Саме тому сьогодні в контексті відновлення говоримо і про нову модель розвитку країни”, – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У межах заходу Мінрозвитку підписало меморандуми про співпрацю з Сумською, Закарпатською, Черкаською та Вінницькою ОВА. Ці області стали пілотними регіонами для підготовки до впровадження принципів політики згуртованості ЄС та роботи з майбутніми інструментами підтримки ЄC.