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200 мільйонів тонн вантажів вже перевезено українським морським коридором

Він функціонує з вересня 2023 року.

200 мільйонів тонн вантажів вже перевезено українським морським коридором
Фото: slovoidilo.ua

З вересня 2023 року функціонує український морський коридор. За цей час перевезено 200 мільйонів тонн вантажів, з яких 118 мільйонів тонн становить зерно. 

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

«З початку 2026 року морськими портами України вже оброблено майже 35 мільйонів тонн вантажів. Українські вантажі відправилися у 56 країн світу. Це результат щоденної роботи тисяч людей у надзвичайно складних умовах», — зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Лише у квітні 2026 року зафіксовано понад 500 атак БПЛА на логістичну інфраструктуру. Порти зазнавали обстрілів через день.

За даними Мінрозвитку, з 24 лютого 2022 року пошкоджено або частково знищено 935 об’єктів портової інфраструктури, 191 цивільне судно, постраждало 255 цивільних осіб.

"Український морський коридор залишається ключовим елементом національної економіки та одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки. Держава спільно з фахівцями галузі продовжує роботу над посиленням захисту портової інфраструктури та забезпеченням безперервної роботи логістики навіть в умовах війни", - йдеться в заяві Мінрозвитку.

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