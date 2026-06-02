Кабінет Міністрів України 30 травня ухвалив зміни до системи бронювання військовозобов’язаних. Вони стосуються підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для функціонування економіки та держави в умовах воєнного стану.

У Мінекономіки пояснили, що нові зміни не скасовують бронювання для бізнесу.

Оновлення стосується трьох основних блоків:

Перший стосується зарплатного критерію.

Для підтвердження критичності підприємства, а також для бронювання працівника, встановлюється вимога щодо рівня зарплати на рівні трьох мінімальних заробітних плат. Це 25 941 грн. Для підприємств на прифронтових територіях зберігається окрема умова на рівні 2,5 мінімальної заробітної плати, тобто 21 618 грн. Зміни щодо розміру нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб, тобто працівників, не стосуються державних і комунальних підприємств.Йдеться про нараховану середню заробітну плату, тобто до сплати податків.

Другий критерій стосується працівників, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав.

Такий працівник враховуватиметься в квоту бронювання лише один раз, за одним місцем роботи. Це дозволить уникнути ситуацій, коли одна людина одночасно збільшує квоту на бронювання на кількох підприємствах.

Третій блок стосується перегляду критеріїв критичності.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають перезатвердити власні критерії критичності за погодженням з Міноборони та Мінекономіки. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям.

Для бізнесу передбачений перехідний період. Чинна критичність підприємств не скасовується автоматично. Також до 1 вересня зберігається діюче бронювання військовозобов’язаних працівників таких підприємств.

Бронювання для працівників за сумісництвом працюватиме так: людину враховуватимуть у квоту бронювання лише за одним місцем роботи. Це не обов’язково має бути основне місце роботи. Якщо військовозобов’язаний працює на основній роботі та ще на кількох підприємствах за сумісництвом, врахувати його в кількість військовозобов’язаних, які працюють на підприємстві, можна лише один раз.

Працівник може бути заброньований на підприємстві, де він працює за сумісництвом, якщо саме це підприємство враховує його у свою квоту бронювання. Головний принцип полягає в тому, що один військовозобов’язаний може бути врахований лише один раз, незалежно від кількості місць роботи.

Підприємствам необхідно знову подавати документи для підтвердження критичності. Рішення щодо підтвердження статусу критичності державні органи прийматимуть за оновленими критеріями та після отримання від підприємства повного пакету документів.

Державний орган має розглянути звернення підприємства у строк не більш як 10 робочих днів. Щоб уникнути затримок, підприємству потрібно подати повний і достовірний пакет документів. Уряд скоординував роботу державних органів щодо дотримання строків розгляду звернень. Працівнику не потрібно самостійно подавати документи для підтвердження критичності підприємства. Йому варто перевірити у роботодавця, чи зберігається чинне бронювання, стежити за актуальністю військово облікових даних і завчасно уточнити свій статус у відповідальної особи підприємства.

А уповноважені особи критично важливих підприємств повинні завчасно перевірити, чи відповідає підприємство оновленим критеріям, переглянути список працівників для бронювання, окремо перевірити працівників за сумісництвом, оцінити рівень середньої зарплати підприємства і зарплати працівників, яких планують бронювати, підготувати документи для перепідтвердження критичності та не відкладати подання до завершення перехідного періоду.

На запитання про те, чи зберігається критичність підприємства на час перехідного періоду, у міністерстві відповіли так: рішення про визнання підприємств критично важливими, строк дії яких завершується 1 вересня.

На час перехідного періоду зберігається і чинна критичність підприємств, і чинне бронювання військовозобов’язаних працівників цих підприємств.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» бронювання ФОПів не передбачене.

Підприємства мають орієнтуватися на офіційні рішення органів, які визначають критичність у відповідній сфері або регіоні. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація буде доступна через офіційні канали відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації.