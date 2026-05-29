Вперше цього року два індустріальні парки отримали держстимулювання

Два індустріальні парки – «СМАРТ ТЕХ ІНДАСТРІ» у Полтавській області та «Спарроу Парк Львів» у Львові – першими у 2026 році отримали державне стимулювання на загальну суму понад 96,5 млн грн.

Як повідомили у Мінекономіки, кошти виділили в межах програми стимулювання.

Індустріальний парк «СМАРТ ТЕХ ІНДАСТРІ», розташований у селі Засулля Лубенського району Полтавської області. Він отримає 5,5 млн грн на будівництво зовнішніх мереж газо- та водопостачання на території.

Індустріальний парк «Спарроу Парк Львів» у промисловій зоні «Сигнівка» отримає 91,0 млн грн для відновлення інженерно-транспортної інфраструктури, пошкодженої внаслідок ракетного обстрілу у жовтні 2025 року. Йдеться про електропостачання, водопостачання та каналізацію. Парк скористався спеціальним механізмом відновлення, запровадженим у березні 2026 року, за яким фінансування надається у розмірі 80% кошторисної вартості робіт з відновлення ураженої інфраструктури.

Програма передбачає надання коштів на безповоротній основі у розмірі до 150 млн грн на один або кілька проєктів заявника. Фінансування покриває до 50% вартості робіт (до 80 % – для деокупованих та прифронтових територій, а також для відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок бойових дій). Подати заявки можна до 15 серпня через один з чотирьох уповноважених банків: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк або Сенс Банк.

Отримувач державного стимулювання окрім співфінансування бере на себе зобов'язання – введення в експлуатацію не менше 5 тис. кв.м. промислової нерухомості та залучення не менше двох учасників – промислових підприємств впродовж 3-х років.

У державному бюджеті на 2026 рік на програму державного стимулювання індустріальних парків передбачено 1 млрд грн.