FT: Фонд Ради миру Трампа не отримав жодних коштів від країн-членів

учасники першого засідання Ради миру у Вашингтоні, 19 лютого 2026 року

Фонд Ради миру Дональда Трампа, створений під егідою Світового банку, не отримав жодного долара від донорів через 4 місяці після заснування організації.

Через це Рада миру опинилася в юридичному та політичному глухому куті, а проєкти з відбудови Смуги Гази повністю зупинилися, пише Finacial Times.

Як з'ясувалося, замість офіційного фонду Світового банку, схваленого ООН, організація приймає кошти напряму через рахунок у банку JPMorgan.

Фонд Світового банку зобов'язаний звітувати про фінансовий стан перед усіма донорами. До речі, для рахунку в JPMorgan не існує жодних незалежних вимог щодо прозорості.

Представники Ради миру підтвердили, що донори наразі «надали перевагу іншим варіантам» переказу коштів замість механізму Світового банку, а фінансові звіти будуть представлені виконавчій раді (що складається з посадовців Трампа та його радників) лише «у відповідний час».

Організація отримала лише кілька невеликих внесків: 3 мільйони доларів від Марокко і 20 мільярдів доларів від ОАЕ. Ці гроші пішли на фінансування офісу Ніколая Младенова (верховного представника щодо повоєнної Гази) та зарплати палестинському технократичному комітету, який рада сформувала для управління анклавом.

ОАЕ також виділили 100 мільйонів доларів на підготовку нової поліції для Гази, але програма ще не стартувала, а кошти наразі заморожені.

Держдепартамент США планує перенаправити близько 1,2 мільярда доларів на проєкти, пов'язані з порядком денним ради. Проте конгресмени зазначають, що ці гроші не підуть безпосередньо організації Трампа і вона ними не керуватиме.

Держдеп також хоче виділити 50 мільйонів доларів безпосередньо на операційні витрати Ради миру. Але Конгрес заблокував їх, доки організація не запровадить фінансовий контроль та інші системи, необхідні для отримання американських державних коштів.

За словами палестинсько-американського бізнесмена Бішара Бахбаха, який вів переговори з ХАМАС, сформований комітет не може почати роботу в Газі через повну відсутність грошей. Вони бояться їхати туди, оскільки люди проситимуть про допомогу, а у комітету немає жодних інструментів для її надання.

У Конгресі США досі не розуміють юридичного статусу ради та чи має вона право взагалі отримувати фінансування від США. Держсекретар Марко Рубіо стверджує, що рада має статус агенції ООН для відбудови Гази. Водночас сам Трамп говорить про неї як про «щось на кшталт королівського двору».

Крім того, в резолюції Радбезу ООН рада вказана як «перехідна адміністрація» до моменту, поки контроль не повернеться до палестинської влади. Що буде після завершення цього терміну — невідомо. Потенційні підрядники з приватного сектору заявляють про величезні юридичні ризики через незрозумілість того, яке саме право застосовується в Газі та хто за неї відповідає.