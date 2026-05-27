Російського посла у Брюсселі викликали до МЗС через погрози РФ на адресу дипустанов

Російського посла у Бельгії викликали до МЗС королівства через погрози на адресу дипломатичних установ.

Про це заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево у соцмережі Х.

За його словами, причиною стала заява російської сторони із закликом до дипломатичного персоналу та іноземних громадян залишити Київ напередодні запланованих ударів.

"Я доручив сьогодні викликати російського посла в Бельгії. Заява Росії із закликом до дипломатичного персоналу та іноземних громадян покинути Київ напередодні запланованих ударів є неприйнятною. Погрози на адресу посольств – це не дипломатія, а залякування. І це є грубим порушенням міжнародного права та Віденської конвенції", – написав він.

Міністр наголосив, що Бельгія продовжить свою дипломатичну присутність в Україні.

"Бельгія нікуди не піде. Ми залишаємося в Києві. Ми стоїмо на боці України. І нас не залякати", – підкреслив Прево.

Він також додав, що Росія має припинити агресію та перейти до реальних мирних переговорів.

"У цій війні є лише один агресор, і це Росія. Рішення, яке покладе край цьому циклу ескалації, надзвичайно просте: Росія має припинити свою агресію та розпочати справжні мирні переговори", – заявив міністр.