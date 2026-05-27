Британська розвідка: Росія втратила у війні проти України майже 500 тисяч військових

Кремль посилює гібридну агресію проти Великої Британії та країн Європи.

Глава британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер заявила, що Росія втратила майже 500 тисяч військових у війні проти України.

Про це повідомляє The Guardian.

Таку оцінку Кіст-Батлер озвучила під час першої щорічної лекції GCHQ. Це перший випадок, коли високопосадовець Великої Британії публічно назвав оцінку втрат армії РФ на п’ятому році повномасштабної війни.

За словами очільниці британської розвідки, Кремль одночасно посилює гібридну агресію проти Великої Британії та країн Європи.

"Росія розширює свою щоденну гібридну діяльність проти Великої Британії та Європи", – заявила Енн Кіст-Батлер.

Вона уточнила, що йдеться про атаки на критичну інфраструктуру, кібератаки, втручання у демократичні процеси, логістичні ланцюги та підводні комунікації.

"В умовах такої агресії та хаосу GCHQ невтомно працює разом із партнерами з розвідки та оборони, щоб послабити та зменшити російську загрозу", – наголосила глава спецслужби.

Кіст-Батлер також заявила, що британські спецслужби перешкоджають спроби Росії незаконно вивозити західні технології, відбивають кібератаки та протидіють диверсіям і спробам убивств.

Окремо вона згадала про випадки диверсій у Європі, коли посилках DHL, які перевозили через Німеччину та Велику Британію, виявили вибухові пристрої. Один із них спалахнув у Лейпцигу, інший – на складі у Бірмінгемі.