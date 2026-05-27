Зеленський: Кремль готує додаткову мобілізацію для збільшення окупаційного контингенту

Президент України Володимир Зеленський провів детальну нараду щодо ситуації на фронті та оборони. Українське командування доповіло про обстановку на ключових напрямках, а також про подальші дії ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

"Детальна нарада щодо нашої оборони. Вдячний усім підрозділам, які міцно тримають позиції на ключових напрямках фронту та обороняються активно", – зазначив Зеленський.

Реклама

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Андрій Гнатов доповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку, Донеччині, Запорізькому напрямку та півдні України. Окремо Зеленський відзначив українські підрозділи за результати на фронті.

"Хочу відзначити особливо сьогодні 79-ту окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду, 1-й штурмовий полк та 425-й окремий штурмовий полк за результати, які були досягнуті", – наголосив він.

Також на нараді обговорювали застосування українських далекобійних засобів ураження, зокрема удари по об’єктах нафтової галузі РФ.

"Була доповідь і по застосуванню наших далекобійних санкцій – зокрема, щодо обʼєктів російської нафтової галузі, що розташовані в Туапсе та в інших російських регіонах", – повідомив Зеленський.

Україна отримує інформацію про підготовку Росією нової хвилі мобілізації.

"Отримуємо й усе більше внутрішньої російської інформації про підготовку додаткової мобілізації в країні-агресорці. Передусім це має на меті компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України", – сказав він.

За словами Зеленського, Кремль поставив завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Він також додав, що Росія активізувала видачу мобілізаційних розпоряджень.

"Маємо також дані і щодо подальшого збільшення мобілізації – саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень", – повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що ці дії свідчать про небажання Москви йти шляхом дипломатії.

"Росія повинна завершити свою війну, і світ має важелі впливу. Працюємо на всіх рівнях, щоб захистити Україну та підштовхнути Росію до дипломатії. Слава Україні!", – резюмував Зеленський.