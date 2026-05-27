Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Суспільство / Війна

Дві людини постраждали через російські обстріли Запорізького району

Ворог застосував fpv-дрони.

Дві людини постраждали через російські обстріли Запорізького району
Окупант керує бпла
Фото: змі окупантів

Дві жінки були поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район 27 травня.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

За його словами, росіяни fpv-дронами б'ють по жителях прифронтових громад. 

«У Юрківці внаслідок атаки дрона поранена 58-річна жінка, пошкоджений приватний будинок. У Мар'ївці постраждала 65-річна місцева мешканка. Після удару її будинок частково зруйновано, виникла пожежа», - уточнив Федоров.

  • Напередодні російська армія атакувала 39 населених пунктів Запорізької області, завдавши 787 ударів. Травмовані двоє людей.
