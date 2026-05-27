Дві людини постраждали через російські обстріли Запорізького району

Дві жінки були поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район 27 травня.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

За його словами, росіяни fpv-дронами б'ють по жителях прифронтових громад.

«У Юрківці внаслідок атаки дрона поранена 58-річна жінка, пошкоджений приватний будинок. У Мар'ївці постраждала 65-річна місцева мешканка. Після удару її будинок частково зруйновано, виникла пожежа», - уточнив Федоров.