ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем уразили низку ключових цілей російських окупантів

У переліку - РЛС «Небо-СВ», командно-штабна машина комплексу ЗРК «Бук-М2 і логістичні об’єкти.

Військовослужбовці Першого Окремого Центру безпілотних систем СБС за роботою
Фото: 1uas.army

Сили безпілотних систем здійснили низку уражень по ключових цілях росіян.

Як ідеться на телеграм-каналі СБС, у переліку втрат окупантів - РЛС «Небо-СВ», командно-штабна машина комплексу ЗРК «Бук-М2», тягач зі складу ЗРК С-350 «Вітязь», склади МТЗ, ТПД та логістичні об’єкти.

Зокрема, ⁠1-й окремий центр уразив РЛС «Небо-СВ» у Луганській області. ця радіолокаційна станція призначена для виявлення і супроводу повітряних цілей і є важливим елементом системи протиповітряної оборони росіян. Також бійці уразили тягач зі складу ЗРК С-350 «Вітязь» у Донецькій області. Такі машини використовують для транспортування та забезпечення роботи елементів сучасних зенітних ракетних комплексів противника, пояснили у СБС.

⁠9-й батальйон «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» знищив командно-штабну машину комплексу «Бук-М2» у Луганській області, а ще уразив склад матеріально-технічного забезпечення у регіоні та склад МТЗ з тимчасовим пунктом дислокації росіян.

Крім того, ⁠1-й окремий центр у взаємодії з 413-м полком «Рейд» уразив тимчасовий пункт дислокації окупантів у Донецькій області.

⁠414-та бригада «Птахи Мадяра» і 412-та бригада Nemesis уразили логістичні цілі противника у Запорізькій та Донецькій областях.

