Марченко: за невиконання умов репараційного кредиту ЄС попередні транші повертати не потрібно, але нові не нададуть

Для отримання кожного з трьох траншів країна зобов'язана ухвалити зміни, зокрема в частині оподаткування.

У разі невиконання Україною умов репараційного кредиту від ЄС на 90 млрд євро попередні транші повертати не потрібно, але нові не надаватимуть. Про це під час години запитань до уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Нардепка “Європейської солідарності” Ніна Южаніна запитала його про умови репараційного кредиту ЄС, частка якого цього року складе 45 млрд євро – зокрема, чи доведеться повертати вже отримані транші, якщо Україна не виконає зобов’язання за наступними.

“Це стандартна кредитна угода, умова якої передбачає певні випадки, коли позичальник має повернути кредитору всю суму запозичення. Йдеться про вчинення якихось незаконних, шахрайських або інших дій, які можуть призвести до того, що з якоїсь причини цей кредит потрібно буде повертати. Це стандартні умови будь-якого кредитного договору”, — відповів міністр.

Щодо конкретного запитання про транші Марченко наголосив:

“Чи буде в разі невиконання якихось умов необхідно повертати попередньо взяті транші — ні, не потрібно буде повертати попередні транші. Але чи отримуємо ми транші при невиконанні умов? Також відповідь — ні”.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада ратифікувала угоду про отримання кредиту на 90 млрд євро від ЄС. Кредит розділять на три транші, для отримання кожного з яких Україна зобов'язана виконати вимоги.

Всі вимоги Україна повинна виконати до грудня 2027-го.

Ключові умови для отримання траншів:

Перший транш (3,2 млрд євро) передбачає законопроєкти про скасування пільги з оподаткування міжнародних посилок, оподаткування доходів через цифрові платформи, а також продовження військового збору у 5% ще на три роки — це щонайменше додаткові 140 млрд гривень на рік.

Другий транш (3,7 млрд євро) вимагає ухвалення відповідних законів, узгодження корпоративного оподаткування з директивою ЄС та розробки плану покращення адміністрування ПДВ.

Третій транш (1,45 млрд євро) пов’язаний із реформою спрощеної системи оподаткування — очікуване надходження від реформи складе щонайменше 70 млрд гривень на рік.

Серед загальних умов – підтримка демократичних інститутів, незалежність Нацбанку, прозора звітність та незворотність антикорупційних реформ.