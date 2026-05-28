Глава уряду зазначила, що це один із ключових кроків для вступу України до ЄС.

Уряд схвалив проєкт нового Митного кодексу європейського зразка і подав його до Верховної Ради, повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

“Це один із ключових кроків для вступу України до ЄС та виконання наших зобов’язань у межах переговорного процесу щодо членства”, – написала Свириденко.

Як зазначила глава уряду, він повністю узгоджується з Митним кодексом ЄС та запроваджує єдині з Євросоюзом митні правила.

Йдеться про нові підходи до митних процедур, авторизацій, гарантій, декларування та звільнення від мита.

За словами Свириденко, для українського бізнесу це означає більш зрозумілі та передбачувані правила, швидшу адаптацію до європейського ринку, спрощення логістики та нові можливості для торгівлі з державами-членами ЄС.

Водночас, додала глава уряду, для бізнесу та громадян зберігається безперервність процесів: чинні авторизації продовжать діяти, а система «єдиного вікна» працюватиме у звичному режимі.