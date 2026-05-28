Комісарка з питань розширення: ЄС має змінити систему вступу, щоб врахувати Україну

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос закликала столиці країн-членів швидко погодити іншу»систему прийняття нових членів, оскільки в Брюсселі побоюються, що заявка України на вступ перевантажить застарілу модель розширення Союзу.

Про це вона сказала в інтерв’ю Financial Times.

Жорстка система розширення ЄС, яка існує десятиліттями та востаннє привела нового члена до блоку у 2013 році, дедалі більше суперечить переконанню, що нові вступи є геополітично необхідними – особливо у випадку України, яка вже роками відбиває російське вторгнення.

«Якщо коли-небудь і був правильний момент для прискорення розширення, то це саме зараз», – заявила Кос, додавши, що столицям ЄС настав час «перейти від слів до дій».

Заява Кос пролунала після пропозиції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца створити для України статус «асоційованого члена», який передбачав би певні переваги та інтеграцію без повноправного членства, поки Київ проводить необхідні правові реформи.

Ідея викликала неоднозначну реакцію серед країн ЄС та самої України. Президент Володимир Зеленський назвав пропозицію Мерца несправедливою, оскільки вона дозволяла б Україні брати участь у зустрічах ЄС без права голосу.

«Це корисно, тому що нам потрібна серйозна дискусія. Я підтримую саме дискусію. Це одна з ідей, і це хороший початок для обговорення», – сказала Кос, відповідаючи на питання, чи підтримує Єврокомісія пропозицію Мерца.

З її словами, потрібно «знайти рішення – щось інше, ніж те, що ми використовуємо сьогодні». Вона додала, що багато європейських лідерів у приватних розмовах висловлювали підтримку «поєднанню принципу заслуг із ширшими можливостями поступової інтеграції».

«Якщо ми все зробимо правильно, то зможемо побудувати сильний континент, здатний протистояти противникам, які хочуть бачити наш провал. Але якщо ми цього не зробимо, інші втрутяться й без вагань використають усі можливості проти нас. Це значно більше, ніж просто розширення. Йдеться про наше майбутнє. Саме тому я сподіваюся, що лідери це усвідомлять і продемонструють рішучість та єдність у турботі про майбутнє Європейського Союзу», – заявила вона.

Водночас вона наголосила, що незалежно від можливої реформи процесу розширення «жодних поблажок щодо фундаментальних принципів не буде». Йдеться про верховенство права, незалежність судової системи та боротьбу з корупцією. Проте Кос додала, що Брюссель має бути «інноваційним».

Політикиня також заявила, що вимога Зеленського щодо вступу України до ЄС уже наступного року є нереалістичною, але водночас позитивно вплинула на дискусію, додавши їй терміновості. Єврокомісарка припустила, що «штучне» об’єднання процесів вступу України та Молдови може завершитися вже цього літа із відкриттям формальних переговорів для обох країн окремо.

«Ми побачимо, хто покаже кращі результати, хто зможе просунутися далі», – сказала вона і наголосила, що «Україна просто занадто велика, щоб зазнати провалу», і тому потребує особливої уваги.

«У певний момент настане мир. І, знаєте, мене більше лякає саме цей день [якщо ми будемо не готові]. Тому що тоді постане питання: чи здатні ми виконати свої обіцянки? Чим швидше ми отримаємо напрямок [від лідерів], тим легше нам буде підготуватися. Якщо говорити романтичною мовою – зараз ми повинні дати Україні надію», – додала Кос.

Кос виступила напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі, де головними темами мають стати Україна, Росія та війна. Ця зустріч формуватиме підготовку до саміту лідерів ЄС у червні.