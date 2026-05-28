Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Трамп висловив підтримку Пашиняну напередодні виборів у Вірменії

Парламентські вибори у Вірменії відбудуться 7 червня. Якщо партія Пашиняна «Громадянський договір» збереже більшість, він залишиться на посаді ще на один термін.

Трамп і Пашинян у Білому домі, 8 серпня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп висловив підтримку прем’єру Ніколу Пашиняну напередодні виборів у Вірменії, які відбудуться 7 червня. Про свою підтримку Пашиняна Трамп написав у соцмережі TruthSocial

"Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян — великий друг і лідер, який робить свою країну сильною, багатою та дуже безпечною! Нікол повністю поділяє моє бачення МИРУ та ПРОЦВІТАННЯ для Вірменії й усього регіону Південного Кавказу", — написав Дональд. 

Він нагадав, що нещодавно держсекретар США Марко Рубіо відвідав Вірменію, де просунув кілька важливих угод для обох країн.

Трамп зазначив, що невдовзі Сполучені Штати та Вірменія разом розпочнуть будівництво "Маршруту Трампа для міжнародного миру та процвітання", який, за словами президента США, змінить Південний Кавказ і допоможе "нашим чудовим американським енергетичним компаніям отримати доступ від Центральної Азії аж до Сполучених Штатів".

"Саме тому Нікол має мою ПОВНУ підтримку на переобрання 7 червня 2026 року. За допомогою Нікола ми піднімемо Сполучені Штати, Вірменію, Південний Кавказ і Центральну Азію на небачені раніше висоти. Зробімо Вірменію знову великою!" — написав очільник Білого дому.

Зазначимо, що Пашинян і його партія «Громадянський договір» ідуть на вибори після кількох років різкого переорієнтування зовнішньої політики Вірменії.

Після поразки у війні з Азербайджаном через Нагірних Карабах Пашинян дедалі жорсткіше критикував Росію та Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ), заявляючи, що Москва не забезпечила союзницької підтримки Вірменії.

На цьому тлі Єреван почав активніше зближуватися із Заходом. Вірменія поглиблює контакти з ЄС і США.

