Зеленський обговорив із Президенткою Єврокомісії зміцнення української ППО та євроінтеграцію

Президент Володимир Зеленський обговорив із главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн вступ України до ЄС, а також зміцнення протиповітряної оборони.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Обговорили з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн роботу над зміцненням української ППО, передусім антибалістики. Європа має відповідні можливості, і ми говорили про це, зокрема, в межах нашої роботи з ЄС на треку Drone Deal. Дякую, Урсуло, за підтримку цього формату. Важливо, що наші команди активно працюють, і вже є країни, які готові долучатися", – ідеться у повідомленні.

Окремо сторони обговорили шлях України до членства у ЄС.

"Ми повністю готові до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховуємо, що перший кластер – Fundamentals – зможемо відкрити вже у червні. Так само важливо, щоб якнайшвидше надійшов перший транш із європейського пакету підтримки. Є дата – сподіваємося, що все вдасться реалізувати саме так, як ми домовилися. Дякую!", – додає глава держави.