Reuters: Зеленський розкритикував ідею "асоційованого" членства України в ЄС без права голосу

Президент України Володимир Зеленський виступив проти пропозиції щодо надання Україні "асоційованого" членства в Євросоюзі без права голосу, назвавши такий підхід несправедливим.

Про це йдеться у листі президента до керівництва ЄС, який опинився у розпорядженні Reuters.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні можливість брати участь у роботі європейських інституцій та засіданнях ЄС без права голосу як проміжний етап перед повноправним вступом до блоку.

На думку Мерца, такий крок міг би пришвидшити євроінтеграцію України та сприяти досягненню домовленостей щодо завершення війни, розв’язаної Росією.

У відповідь Зеленський зазначив у своєму листі, надісланому пізно в п'ятницю, 22 травня, що усунення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після виборів минулого місяця створило можливість для суттєвого прогресу в переговорах про вступ.

"Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без голосу", – зазначив президент у зверненні.

Лист був адресований президенту Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідісу, чия країна нині головує в Раді ЄС.

Зеленський також наголосив, що Україна фактично захищає всю Європу від російської агресії.

"Ми захищаємо Європу повністю, а не частково і не напівзаходами", – заявив глава держави.

Він додав, що Україна продовжує проводити необхідні реформи навіть в умовах повномасштабної війни та виконує вимоги для наближення до європейських демократичних і економічних стандартів.

За інформацією Reuters, пропозиція Мерца передбачає створення спеціального формату співпраці, який включав би:

участь України в роботі інституцій ЄС без права голосу; призначення асоційованого представника в Єврокомісії; поступовий доступ до бюджету ЄС; політичні гарантії безпеки для України.

Водночас частина європейських дипломатів поставилася до ініціативи обережно. У Брюсселі зазначають, що статусу "асоційованого члена" наразі не існує в законодавстві ЄС, а його створення може потребувати змін до установчих договорів Союзу.

